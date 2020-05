Icardi, il PSG tenta l’affondo: il Milan non vuole rilanciare

PSG Icardi, il Milan ha avuto diversi contatti con Mauro Icardi e Wanda Nara fino a poche settimane fa

Il Milan ha avuto diversi contatti con Mauro Icardi e Wanda Nara fino a poche settimane fa. L’emergenza sanitaria aveva poi frenato temporaneamente la trattativa, ritardo che ha permesso al PSG di rifarsi sotto. I francesi non vogliono sborsare grandi cifre per l’attaccante argentino, ma l’Inter ha saputo giocarsi bene le proprie carte. Leonardo è uscito allo scoperto nelle ultime ore e sarebbe pronto a fare l’offerta decisiva per convincere i nerazzurri. Più defilato il Milan che non ha nessuna intenzione di partecipare ad un’asta.