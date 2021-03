Ibrahimovic sul ritorno con la Svezia: «Sono tornato perché me lo merito»

Intervenuto sul canale youtube ufficiale della federazione svedese, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del proprio ritorno in nazionale

Intervenuto sul canale youtube ufficiale della federazione svedese, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del proprio ritorno in nazionale: «Sono tornato perché me lo merito, per quello che ho fatto in questi mesi, non perché sono e mi chiamo Zlatan Ibrahimovic, ma per come contribuisco in campo. Ecco perché mi hanno scelto».

SUL RAPPORTO CON IL CT – «Parliamo di tutto. Insomma: abbiamo messo una pietra sul passato e guardiamo avanti. Ci trattiamo con rispetto. Andersson è una persona diretta e con una mentalità vincente – continua Ibrahimovic – quando Janne mi ha chiesto:” Vuoi venire? ” Sono stato molto sincero e ho risposto “Janne, il giorno in cui fai la lista, chiedimi un giorno prima se sono pronto e ti risponderò francamente”. Quando quel giorno è arrivato, ho detto che mi sentivo pronto».