Ibrahimovic sul razzismo: «Inginocchiarsi non serve a nulla»

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato qualche dichiarazione sugli episodi di razzismo che lo hanno visto coinvolto

Zlatan Ibrahimovic è molto chiaro sul tema razzismo. L’attaccante del Milan, che ha vissuto molti episodi in prima persona, ne ha parlato così a Che Tempo Che Fa: «Non c’è differenza quando urlano per il colore della pelle o dicendo “zingaro”. Bisogna fare delle cose utili per cambiare questi atteggiamenti e non serve molto inginocchiarsi in campo.»

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI