Ibrahimovic SPIEGA il suo ritorno al Milan nel 2020: «Volevo aprire la strada a una nuova generazione, io come un angelo custode. Vi racconto»

L’ex attaccante e attuale dirigente del Milan, Zlatan Ibrahimovic, è tornato a parlare della scelta di tornare in rossonero nel 2020

Intervistato dal The Athletic, Zlatan Ibrahimovic ripensa a quando tornò al Milan nel 2020 dai Los Angeles Galaxy, per concludere la sua carriera in rossonero.

RITORNO AL MILAN NEL 2020 – «Quando sono venuto la seconda volta, si trattava più di dare che di prendere. Volevo aprire la strada a una nuova generazione. Tu sei l’esempio, dicendo: “Ascolta, è così che funziona”. Quando sei a Milano è l’élite dell’élite: pressioni, pretese, obblighi. Bisogna assumersi la responsabilità, diventare uomo, perché un giocatore non conta solo il campo, ma anche la persona fuori. Ero il punto di riferimento. Non avevo un ego al riguardo. Ero come una specie di…angelo custode. Quindi tutta la pressione ricadrebbe su di me, non su di loro, ma allo stesso tempo facevo pressione su di loro».

L’INTERVISTA INTEGRALE A IBRAHIMOVIC.