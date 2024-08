Ibrahimovic AVVISA il Milan: «Serve il 200% anche senza di me, questa è l’IDEA che vogliamo creare»

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista ai microfoni di The Athletic. Ecco cosa ha detto il dirigente del Milan

Le parole di Zlatan Ibrahimovic in un’intervista ai microfoni di The Athletic:

SPORT ALLE OLIMPIADI – «Sarei il migliore in ogni sport con la palla. Arti marziali? Facevo taekwondo. Con i piedi sono veloce, mi muovo bene. Avevo il vantaggio di essere alto 1,97 metri, ma mi muovevo come un ragazzo di 1,60. Ecco perché ero uno scherzo della natura. Non sto cercando di impressionarti. Ma mi piace l’adrenalina del taekwondo, ho bisogno di sentirmi vivo. Questa è l’unica cosa che mi manca nel calcio in realtà giocare a calcio. A volte mi manca sentirmi vivo»

MILAN – «Seguo gli allenamenti dei giocatori ma non sono una babysitter. I miei giocatori sono adulti e devono assumersi le responsabilità. Devono dare il 200% anche quando non ci sono. Quando arrivi nel club, come giovane talento o giocatore con potenziale, il club ti formerà perché cresci fino a comprendere il modo in cui funziona un club e l’ambiente circostante. Al Milan vogliamo creare questo in modo positivo»

DIO – «Quando mio fratello morì, aveva la leucemia. Dov’era Dio per aiutarlo? Ringrazi Dio ogni giorno, preghi Dio. Ma dov’era Dio adesso? Nel mio mondo, tu sei il tuo Dio. Questo è ciò in cui credo, questa è la mia mentalità»