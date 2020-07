Ibrahimovic: «Se fossi arrivato qui subito avremmo vinto lo scudetto»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato della partita di questa sera e del proprio futuro in maglia rossonero. Ecco le sue parole

Zlatan Ibrahimovic ha parlato della partita di questa sera e del proprio futuro in maglia rossonera. Ecco le sue parole: «Sono vecchio, non è un segreto ma solo un numero. Sto facendo buoni allenamenti e sto bilanciando bene. Oggi ho giocato un po’ di più e sto cercando di aiutare la squadra in tutti i modi. Futuro da allenatore? Sono già presidente, allenatore e giocatore ma purtroppo mi pagano solo per quest’ultimo ruolo. Penso che il Milan sia fortunato, se fossi arrivato qui il primo giorno avremmo vinto lo scudetto di sicuro».

Sul prossimo anno: «Vediamo, c’è ancora un mese per divertirmi. Le cose che succedono qui non sono sotto il nostro controllo, mi spiace per i tifosi che forse sarà l’ultima volta che mi vedranno dal vivo. Succedono cose strane qui. Mi diverto tanto qui al Milan perché dopo l’infortunio sono andato in America a sentirmi vivo e ora quando sono in campo voglio solo giocare. Sto bene anche se l’età avanza, ma se non faccio la differenza non continuerei a giocare».