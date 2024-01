Ibrahimovic di nuovo al centro del Milan: le ultime sulla sua presenza ad Empoli

Ibrahimovic è tornato da Miami e si è ripreso subito la scena con la visita a Milanello: le ultime sulla sua presenza ad Empoli

Zlatan Ibrahimovic è pronto a riprendere la sua terza avventura al Milan, questa volta in qualità di Senior Advisor.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, lo svedese è tornato ieri da Miami e si è recato direttamente a Milanello. Proprio come fatto contro la Salernitana, lo svedese sarà regolarmente presente ad Empoli nella gara in programma domenica alle 12:30.