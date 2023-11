Ibrahimovic ritorna al Milan, adesso ci siamo: TUTTI i dettagli dell’operazione che Cardinale sta per mettere a segno

Per l’edizione odierna del Corriere dello Sport non sembrano esserci più particolari dubbi: il ritorno di Ibrahimovic al Milan è un’operazione che può essere ormai catalogata come “scontata”.

Lo svedese è stato fortemente voluto da Gerry Cardinale e tornerà presto a Milanello nelle vesti di dirigente con un ruolo di prossima definizione in RedBird, il fondo proprietario del club rossonero.