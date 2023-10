Ibrahimovic ricorda Raiola: «Mi manca ancora oggi, spesso vorrei chiamarlo»

L’ex attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha detto la sua sulla recente morte del suo storico agente Mino Raiola

Intervistato da Piers Morgan, Zlatan Ibrahimovic ha speso parole al miele nei confronti del suo storico procuratore Mino Raiola, scomparso da pochi mesi. Queste le parole dell’ex Milan, riportate da Calciomercato.com.

RAIOLA – «E’ stata una grande perdita. Mi manca ancora oggi e mi mancherà per sempre perché per me non era solo un agente, era tutto. La mia carriera è partita quando mi sono trasferito all’Ajax, ma in realtà il vero inizio c’è stato quando l’ho conosciuto. Abbiamo fatto tutto insieme, in ambito calcistico e non, ho condiviso con lui i momenti brutti e i momenti cattivi. Era coinvolto in tutto e da quel tragico momento tutto è stato diverso per me. Mi ha visto crescere e diventare ciò che sono. Ci sfidavamo sempre, era odio e amore, ma amore vero. E’ stata una cosa dura per me. Ora faccio tutto da solo e spesso vorrei chiamarlo per chiedergli ‘cosa ne pensi?’. Non era un agente che lavorava per il club, lui lavorava per cambiare la vita dei suoi giocatori».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI IBRAHIMOVIC.