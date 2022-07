Zlatan Ibrahimovic prosegue la riabilitazione sul lago di Garda: settimana prossima l’annuncio del rinnovo del contratto

Zlatan Ibrahimovic sta continuando la propria riabilitazione sul Lago di Garda, a Desenzano.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la prossima settimana sarà quella decisiva per l’annuncio del rinnovo del contratto per un’altra stagione.