Ibrahimovic, RETROSCENA dopo Slavia Praga Milan: ecco cos’ha fatto con Trpisovsky, allenatore della squadra ceca, a fine partita

Bellissimo gesto di Zlatan Ibrahimovic, che conferma ancora una volta i suoi valori come la sportività ed il rispetto per l’avversario. Arriva il retroscena su quanto fatto al termina di Slavia Praga Milan. Lo svedese, dopo il fischio finale, è andato dal tecnico della squadra avversaria: a rivelarlo è stato lo stesso Trpisovsky in conferenza.

PAROLE – «E’ stato Ibrahimovic a venirmi a cercare dopo la sfida per dirmi che era dispiaciuto per noi e per il fatto che avessimo giocato la gara in 10. L’ho apprezzato molto. Ciò, va ripetuto, non toglie che anche l’espulsione di ieri fosse sacrosanta».