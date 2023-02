Ibrahimovic a Mediaset: «Raiola per me era tutto, avevamo un rapporto incredibile». Le parole dell’attaccante rossonero dopo la vittoria contro l’Atalanta

Intervistato da Pressing su Italia 1, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo ritorno in campo e di Mino Raiola:

IL RITORNO – «C’è grande emozione, erano un anno e due mesi che non riuscivo a giocare a calcio come volevo, che non stavo bene. Prima ho sofferto tanto, sia per quello che è successo con Mino Raiola che per le mie condizioni fisiche. Non era facile, adesso essere in campo è molto bello. Oggi ero un po’ nervoso, ma ho grande fiducia e grande sicurezza in me stesso. Non era un momento felice quando sono rientrato, ma nelle ultime tre-quattro partite stiamo giocando molto bene. Ma dobbiamo continuare e non essere soddisfatti perché basta una sconfitta per rimettere tutto in discussione. Intanto, però, oggi ce la godiamo»

IL RICORDO DI RAIOLA – «Per me era tutto, l’ho già spiegato più volte. Era un rapporto incredibile, era la persona che mi attaccava ma che al tempo stesso mi faceva rialzare, mi faceva sempre sentire fame. Mi ‘manipolava’ bene mentalmente, era tutto per me. Adesso sto passando un periodo di professionismo calcistico senza di lui, mi sembra un po’ strano. Ma questo mi dà la forza per continuare: se oggi ci fosse stato lui sarebbe stato fiero di me»

IL RECORD IN CHAMPIONS – «Se sto come sto oggi continuo a giocare ancora qualche anno, non solo l’anno prossimo»