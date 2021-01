Ibrahimovic: «Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo»

Zlatan Ibrahimovic con un post via Twitter silenzia tutte le voci di razzismo nei suoi confronti, dopo il caso di ieri sera con Romelu Lukaku, le sue parole:

«Nel mondo di ZLATAN non c’è posto per il RAZZISMO. Siamo tutti della stessa razza – siamo tutti uguali !! Siamo tutti GIOCATORI alcuni meglio di altri».

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021