Modric Milan, Allegri lo esalta e gli manda un messaggio: le parole del tecnico non sono passate inosservate. Le ultimissime sui rossoneri

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha rotto il silenzio da Singapore in vista dell’amichevole contro l’Arsenal, in programma domani alle 13:30 italiane. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha toccato diversi temi, ma un passaggio in particolare ha acceso l’entusiasmo dei tifosi rossoneri: quello riguardante l’arrivo di Luka Modric.

Interrogato sull’importanza del centrocampista croato, Allegri non ha usato mezzi termini, esprimendo tutta la sua fiducia e le alte aspettative riposte nel campione. “Lo aspettiamo il 4 agosto“, ha dichiarato Allegri con un sorriso, confermando di fatto la data di aggregazione del fuoriclasse. Le parole del mister lasciano intendere un’attesa quasi palpabile per l’innesto di un giocatore del calibro di Modric.

“È un campione e alzerà il livello tecnico e anche di leadership“, ha aggiunto Allegri, sottolineando come l’apporto di Modric non sarà limitato alla sola qualità in campo. Il tecnico si aspetta che il croato diventi un punto di riferimento fondamentale non solo per le sue giocate, ma anche per la sua esperienza e la sua capacità di guidare i compagni, qualità che lo hanno reso uno dei centrocampisti più ammirati e vincenti degli ultimi anni.

L’arrivo di Modric è visto come un passo cruciale per la crescita del Milan, sia a livello di prestazioni che di mentalità. La sua presenza è destinata a influenzare positivamente l’intero gruppo, portando in dote non solo una visione di gioco superiore, ma anche quella grinta e quella mentalità vincente necessarie per competere ai massimi livelli. I tifosi rossoneri, già carichi di aspettative per la nuova stagione, possono ora contare su un rinforzo di altissimo profilo, pronto a elevare le ambizioni del club.