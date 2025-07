Leao Milan, Allegri potrebbe schierarlo in un nuovo ruolo domani contro l’Arsenal: i dettagli dell’allenamento odierno e le ultimissime

È il tardo pomeriggio a Singapore e l’aria è carica dell’elettricità tipica della vigilia di un match importante. Il Milan di Massimiliano Allegri è sul campo, concentrato sull’allenamento in vista dell’amichevole di domani alle 13:30 contro l’Arsenal. La seduta è intensa, con il tecnico che sta provando diverse soluzioni tattiche, e una in particolare sta catturando l’attenzione: l’impiego di Rafael Leao come punta centrale.

Nella partitella a campo ridotto, Allegri ha schierato una formazione interessante, che potrebbe fornire indizi cruciali per la sfida contro i Gunners. Tra i pali, l’insostituibile Maignan. La linea difensiva, piuttosto inedita, vedeva Tomori e Gabbia al centro, affiancati da Pavlovic e F. Terracciano sugli esterni, a dimostrazione della volontà di Allegri di sperimentare e valutare nuove opzioni in un reparto che necessita di consolidamento.

A centrocampo, il trio di muscoli e qualità era composto da Loftus-Cheek, Ricci e Musah. Una mediana che garantisce fisicità, dinamismo e capacità di recupero palla, fondamentale per contrastare il gioco rapido e tecnico dell’Arsenal. Ma è nel reparto offensivo che si è registrata la novità più significativa e discussa: Saelemaekers, Pulisic e, appunto, Rafael Leao nel ruolo di attaccante più avanzato.

L’idea di Allegri di spostare Leao dal suo consueto ruolo di esterno sinistro a quello di punta centrale è un esperimento intrigante e potenzialmente rivoluzionario. Leao, con la sua velocità bruciante, la sua capacità di dribbling e la sua progressione palla al piede, potrebbe seminare il panico tra le difese avversarie anche agendo più centralmente. La sua presenza in mezzo all’area darebbe al Milan un riferimento atipico, difficile da marcare per i difensori centrali tradizionali, e la possibilità di sfruttare i suoi inserimenti in profondità con maggiore frequenza. Resta da capire come si adatterà alle nuove responsabilità tattiche, in particolare nel gioco spalle alla porta e nella finalizzazione, aspetti su cui dovrà lavorare per rendere al meglio in questa nuova veste. L’amichevole contro l’Arsenal sarà un primo banco di prova cruciale per capire la fattibilità di questa soluzione.