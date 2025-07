Calciomercato Milan, cessione ormai ad un passo: il calciatore sta per lasciare la squadra. Le ultimissime notizie sui rossoneri

L’assenza di Emerson Royal dalla lista dei convocati del Milan per la tournée in Asia e Oceania suona come una chiara indicazione: Massimiliano Allegri non considera il terzino brasiliano parte integrante del suo progetto. Questa esclusione rafforza la convinzione che il club rossonero stia attivamente cercando una nuova sistemazione per il giocatore in questa finestra di calciomercato.

Il ruolo di Igli Tare e la trattativa con il Besiktas

La permanenza a Milano del direttore sportivo Igli Tare sembrerebbe essere strettamente legata a questa e ad altre situazioni di mercato in divenire. Il suo lavoro è cruciale per definire il futuro di quei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici. E proprio per Emerson Royal, stando a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, si starebbe concretizzando una possibile cessione al Besiktas. La formula in discussione sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, un’opzione che permetterebbe al club turco di valutare il giocatore sul campo prima di un investimento definitivo.

Un futuro lontano da Milano per Emerson Royal

Per Emerson Royal, questa mossa rappresenterebbe un’opportunità per rilanciare la propria carriera in un nuovo contesto. Dopo un periodo al Milan in cui non è riuscito a imporsi, un trasferimento al Besiktas potrebbe offrirgli la continuità e la fiducia necessarie per esprimere appieno il suo potenziale. Per il Milan, invece, cedere il terzino, anche se inizialmente in prestito, significherebbe alleggerire il monte ingaggi e liberare un posto in rosa, potendo poi reinvestire le risorse per acquisire profili più in linea con le esigenze tattiche di Allegri. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’operazione andrà in porto, con Tare impegnato a trovare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte.