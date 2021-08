I Am Zlatan: la prima cinematografica spostata al 2022 – FOTO

Zlatan Ibrahimovic attraverso i propri canali social annuncia che la prima cinematografica del suo film sarà spostata al 2022, causa covid

Prima rimandata. Attraverso i propri canali social Zlatan Ibrahimovic annucia che la prima cinematografica del suo film, ‘I am Zlatan’, sarà spostata a Gennaio 2022, a causa della pandemia e delle conseguenti restizioni e contagi:

«Con grande tristezza, dobbiamo purtroppo annunciare che a causa della pandemia di Covid-19, la prima di “I am Zlatan” sarà spostata al 14 gennaio 2022. L’attuale situazione del contagio e le restrizioni che esistono e che non sembrano essere state rimosse presto, fare un’anteprima impossibile per un vasto pubblico cinematografico».