Ibrahimovic Milan: un altro grande ritorno dopo Sheva e Kakà

Il Milan si prepara ad un altro ritorno, quello di Zlatan Ibrahimovic. Nel passato recente anche i casi Sheva e Kakà

Il Milan si prepara ad un altro ritorno, quello di Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore nel 2012 fu venduto al PSG in un maxi operazione che coinvolse anche Thiago Silva e che decretò una lunga decadenza della squadra rossonera.

In passato già due campioni avevano accettato il clamoroso ritorno in maglia milanista. Shevchenko, dopo l’esperienza in Inghilterra nella fila del Chelsea, arrivò a Milano per completare il ridente insieme a Ricardo Kakà e Ronaldinho. L’ucraino giocò poco e male senza lasciare il segno. Leggermente diverso il discorso per Kakà: il brasiliano si dimostrò ancora in grado di fare la differenza con prestazioni di qualità e grandi gol.