Ibrahimovic Milan, non c’è più tempo: Pioli ne ha bisogno e Cardinale ora stringe per il suo ritorno in rossonero

Il Milan è in difficoltà e avrebbe bisogno quanto prima di una figura che sia in grado di dare un mano a Pioli per superare questo momento di sbandamento generale.

L’identikit perfetto risponde ovviamente al nome di Zlatan Ibrahimovic. Cardinale proverà a stringere dopo i contatti continui delle ultime settimane, ma lo svedese al momento non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, precisa il Corriere della Sera.