Ibrahimovic, sugli obiettivi del Milan: «Rimanere uniti come gruppo per queste due cose»

Ibrahimovic a Striscia la Notizia manager rossonero ha dichiarato quali devono essere gli obiettivi del Milan da qui a fine stagione

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il tapiro d’oro dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions League. A Striscia la Notizia il manager rossonero ha dichiarato quali devono essere gli obiettivi del club rossonero da qui a fine stagione.

DELUSIONE E OBIETTIVI – «Siamo delusi e arrabbiati, il Tapiro è meritato. Non è stato un momento positivo, ieri ci è mancata maturità, ma ora l’obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e la Coppa Italia».