Ibra Milan, slitta ancora l’annuncio ufficiale da parte del club rossonero: cosa manca per la fumata bianca

Anche ieri sera Zlatan Ibrahimovic era presente a San Siro in occasione della sfida che il Milan ha giocato e vinto contro il Frosinone. Lo svedese ormai è una presenza fissa per le partite dei rossoneri.

L’ex attaccante da diverse settimane è a colloquio con Cardinale per un possibile ritorno in società, ma continua a slittare l’annuncio ufficiale: come riportato da La Stampa, le motivazioni non sono da ricondurre solo alla ricerca della tempistica adatta ma anche alla definizione del ruolo che potrebbe avere lo svedese.