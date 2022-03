Ibrahimovic, l’ultimo sforzo con la Svezia per tenersi stretto il Milan

Martedì Ibrahimovic con la sua Svezia affronterà la Polonia: una vittoria gli regalerebbe il Qatar e un altro anno al Milan

Zlatan Ibrahimovic è ad un passo dal sogno Mondiale. La Svezia, che giovedì sera ha eliminato la Repubblica Ceca grazie ad un gol di Quaison (col classe ’81 squalificato), affronterà martedì 29 marzo la Polonia nella finalissima per Qatar 2022.

Ibra ci sarà e cercherà in tutti i modi di coronare il proprio sogno Mondiale. Un obiettivo che se raggiunto gli regalerà di conseguenza un altro anno di Milan. Zlatan è carico come non mai.