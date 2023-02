Ibrahimovic: «Ho sofferto tanto, ma oggi mi sentivo libero per fare quello che amo». Le parole dell’attaccante svedese nel post partita

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita. Ecco le parole dell’attaccante svedese del Milan:

RITORNO IN CAMPO – «Grazie a loro che mi danno forza, adrenalina e motivazione per continuare. Senza il loro aiuto è difficile. Mi sento bene, poi se guardiamo indietro è un anno e due mesi che non mi sento come mi sento oggi. Oggi mi sentivo libero per fare quello che amo: giocare a calcio».

SOFFERENZE – «Se devo spiegare tutto devo stare qua ore. Ho sofferto tanto, anche negli ultimi sei mesi dell’anno scorso. Volevo aiutare e non potevo stare in campo. Quando non stai bene è difficile aiutare la squadra, poi potevo fare questo intervento sei mesi prima ma notavo che era il nostro anno per vincere lo Scudetto. Poi ho fatto una promessa a Pioli di non fare l’intervento, ma non ho mai sofferto così tanto per un trofeo. Poi è stato un anno difficile, anche per Mino. Tanta gente mi aiuta e mi da forza, e quando sto bene sono più forte di tutti. E sono serio, Ambro»

APPORTO – «Mi sento di poter aiutare più di quello che ho fatto oggi. Penso che se facessi più allenamenti come starei. Non toccavo pallone da un anno e due mesi, poi ho toccato il pallone per tre giorni e sembra non sia mai passato un anno».

LA REAZIONE DI SAN SIRO AL SUO INGRESSO – «Faccio saltare lo stadio».

OBIETTIVO – «Se non metto obiettivi mi rilasso, mi sento che sono passato e voglio dare concorrenza ai miei colleghi in questa squadra e giocare. Non devo stare qua per quello che ho fatto, ma ora devo esserci. Se penso che devo giocare solo gli ultimi 5-10 meglio se sto a casa, invece devo giocare tutta la partita».

INIZIO STAGIONE – «Primi 6-7 mesi non ero presente, venivo per le partite. Ho fatto una scelta di stare distante e recuperare bene, poi sarei stato bene per aiutare. Se stavo vicino alla squadra avrei avuto poca pazienza per rientrare, ma con il Milan ho deciso di fare questo recupero a distanza. Poi quando sono rientrato ero presente e i miei colleghi hanno capito cosa dovevano fare».

RINNOVO LEAO – «Ho passato il mio stipendio per dare a lui. Sto già giocando gratis (ride, ndr)».

