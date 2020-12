Ibrahimovic ha saltato il 56% delle partite, ecco perché serve un attaccante

Zlatan Ibrahimovic in questa stagione ha saltato ben 13 gare su 23 complessive del Milan, pari al 56%. Serve un altro attaccante

Zlatan Ibrahimovic in questa stagione ha saltato ben 13 gare su 23 complessive del Milan, pari al 56%. Continuare la stagione adattando i vari Rebic e Leao non sembra la soluzione ideale per una squadra che lotta al vertice.

Sia il croato che il portoghese non si trovano a proprio agio in area di rigore, come dimostrano i dati relativi alle realizzazioni. I due giocatori insieme hanno segnato soltanto 4 reti in Serie A dall’inizio della stagione. Una statistica che dovrebbe invitare la proprietà ad investire su un vice Ibra.