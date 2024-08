Ibrahimovic ha le IDEE chiare: un Milan d’attacco o di difesa, ecco che squadra ASPETTARSI

Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Emerson Royal. Ecco che Milan bisogna aspettarsi

Le parole di Ibrahimovic in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Emerson Royal come nuovo giocatore del Milan. Ecco che tipo di Milan bisognerà aspettarsi

ATTACCARE O DIFENDERE – «La scelta di Emerson è perchè ha equilibrio nell’attaccare e difendere. Il suo modo di giocare è perfetto per le idee di Fonseca. Noi giochiamo per attaccare, non siamo in campo per difendere i risultati ma per fare i risultati»

LA CONFERENZA INTEGRALE DI ZLATAN IBRAHIMOVIC