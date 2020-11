Ibrahimovic: «Contro il Bologna potevo anche fare 4 gol»

Ibrahimovic parla della straordinaria condizione fisica che lo contraddistingue nonostante l’età: ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport nel corso della presentazione del libro di Mihajlovic, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del segreto che si cela dietro la sua condizione fisica straordinaria a quasi 40 anni:

«Non c’è un segreto. Mi sento bene. I compagni mi aiutano. Ho molta esperienza. So quando fare le cose giuste. Non perdo energie per cose che non mi servono. Contro il Bologna è andata bene a Mihajlovic che non ho fatto quattro gol».