Ibrahimovic alla BBC: «San Siro unico, vi svelo il mio ricordo più bello legato allo stadio»

Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, ha parlato dei propri ricordi legato allo stadio di San Siro: le sue dichiarazioni

Mentre Milano è il centro del mondo per le Olimpiadi Invernali 2026, una leggenda rossonera torna a parlare del suo tempio. In un’intervista esclusiva rilasciata al profilo X di BBC Sport, Zlatan Ibrahimovic ha vestito i panni di “ambasciatore” della città, regalando consigli ai turisti e aprendo il cassetto dei ricordi legati a San Siro.

I Consigli di Ibra per i turisti olimpici

Zlatan ha tracciato l’itinerario perfetto per chi sta visitando Milano in questi giorni a cinque cerchi:

Il Gusto dell’Italia: «Vi porterei in un buon ristorante perché non potete non mangiare il cibo italiano, è uno dei più buoni al mondo», ha scherzato Ibra, evitando di fare nomi per non concedere pubblicità gratuita.

«Vi porterei in un buon ristorante perché non potete non mangiare il cibo italiano, è uno dei più buoni al mondo», ha scherzato Ibra, evitando di fare nomi per non concedere pubblicità gratuita. Il Tempio del Calcio: La seconda tappa obbligatoria è San Siro: «Vi porterei in questo stadio. Troverete una bellissima atmosfera, soprattutto quando è tutto con le cose del Milan. Vedreste del bel calcio ed è un ricordo per tutta la vita».

L’emozione più grande: l’addio

Nonostante i tanti gol e i trofei alzati sotto le luci del Meazza, il ricordo più prezioso di Zlatan è legato al momento del suo ritiro:

Oltre il Calciatore: «Il mio ricordo più bello, parlando di emozioni, è il mio addio al calcio. È stato molto emozionante, significa che ho dato qualcosa alle persone che le ha fatte divertire, e non solo come calciatore ma anche come persona».

Le sue parole arrivano proprio mentre il Milan si prepara a una rivoluzione infrastrutturale (con il nuovo stadio “stile Tottenham”) che segnerà il superamento delle iconiche travi rosse, ma che punta a mantenere intatta quell’anima che Ibra ha saputo celebrare così bene.