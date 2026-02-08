HANNO DETTO
Ibrahimovic alla BBC: «San Siro unico, vi svelo il mio ricordo più bello legato allo stadio»
Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, ha parlato dei propri ricordi legato allo stadio di San Siro: le sue dichiarazioni
Mentre Milano è il centro del mondo per le Olimpiadi Invernali 2026, una leggenda rossonera torna a parlare del suo tempio. In un’intervista esclusiva rilasciata al profilo X di BBC Sport, Zlatan Ibrahimovic ha vestito i panni di “ambasciatore” della città, regalando consigli ai turisti e aprendo il cassetto dei ricordi legati a San Siro.
I Consigli di Ibra per i turisti olimpici
Zlatan ha tracciato l’itinerario perfetto per chi sta visitando Milano in questi giorni a cinque cerchi:
- Il Gusto dell’Italia: «Vi porterei in un buon ristorante perché non potete non mangiare il cibo italiano, è uno dei più buoni al mondo», ha scherzato Ibra, evitando di fare nomi per non concedere pubblicità gratuita.
- Il Tempio del Calcio: La seconda tappa obbligatoria è San Siro: «Vi porterei in questo stadio. Troverete una bellissima atmosfera, soprattutto quando è tutto con le cose del Milan. Vedreste del bel calcio ed è un ricordo per tutta la vita».
L’emozione più grande: l’addio
Nonostante i tanti gol e i trofei alzati sotto le luci del Meazza, il ricordo più prezioso di Zlatan è legato al momento del suo ritiro:
- Oltre il Calciatore: «Il mio ricordo più bello, parlando di emozioni, è il mio addio al calcio. È stato molto emozionante, significa che ho dato qualcosa alle persone che le ha fatte divertire, e non solo come calciatore ma anche come persona».
Le sue parole arrivano proprio mentre il Milan si prepara a una rivoluzione infrastrutturale (con il nuovo stadio “stile Tottenham”) che segnerà il superamento delle iconiche travi rosse, ma che punta a mantenere intatta quell’anima che Ibra ha saputo celebrare così bene.
