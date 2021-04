Ibrahimovic: altro guaio per lo svedese, ecco il motivo

Ancora guai per Zlatan Ibrahimovic dopo la vicenda ristorante in zona rossa: violato il Codice FIFA e UEFA per le scommesse

Ancora guai per Zlatan Ibrahimovic dopo la vicenda del pranzo al ristorante in piena zona rossa. Il quotidiano svedese Aftonbladet svela come il centravanti del Milan abbia violato il codice etico della FIFA e della UEFA.

La violazione sarebbe arrivata per la posizione di rilievo del gigante svedese nella società di scommesse Bethard.com con sede a Malta. Ibrahimovic, co-proprietario della società, violerebbe dunque le norme.