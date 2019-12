Ibrahimovic al Milan: la questione dello sconto fiscale

Ibrahimovic è quasi un nuovo giocatore del Milan per la seconda volta nella sua carriera e Pronto a far tornare il Milan dove merita

Ibrahimovic è ormai in procinto di ritornare al Milan dopo averlo lasciato nel 2012, ma questa volta con qualche anno in più e un “decreto crescita” diverso.

Secomdo quanto riportato da Il Sole 24 Ore per far sì che il decreto possa essere applicato e ci siano delle agevolazioni fiscali per il club rossonero è necessario che lo svedese mantenga la residenza per 24 mesi. Ad oggi però il contratto è da 6 mesi più 12 in caso di raggiungimento di determinati obiettivi (gol e presenze).