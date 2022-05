Ibrahimovic, a Verona nonostante un ginocchio dolorante: le ultime

Zlatan Ibrahimovic sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per la gara contro il Verona nonostante il dolore al ginocchio

Il Milan ha bisogno di Zlatan Ibrahimovic e lo svedese risponde presente. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nonostante un ginocchio sinistro dolorante, problema che non gli permette di giocare 90 minuti, il classe ’81 sarà regolarmente convocato per la gara contro il Verona di domenica sera.

Ibra vuole chiudere alla grande la stagione conquistando lo scudetto magari con un gol decisivo: per il futuro ci sarà tempo.