Ibra, tanti obiettivi performativi per arrivare al colpo grosso, come riporta Tuttosport questa mattina, si riparte dalla gara con il Crotone

Ibra, tanti obiettivi performativi per arrivare al colpo grosso, come riporta Tuttosport questa mattina, si riparte dalla gara con il Crotone. Andiamo a vedere quelli che sono gli obiettivi performativi dello svedese, elencati dal quotidiano a pag. 13.

CINQUECENTO- In primis la rete numero 500 da professionista, l’attende da un po’, dalla doppietta di Cagliari, poi lo zero con l’Atalanta ed il rigore sbagliato contro il Bologna. In mezzo il goal all’Inter in Coppa Italia, di secondaria importanza, dato l’esito della gara.

CHAMPIONS O SCUDETTO- E poi c’è il rinnovo contrattuale che passerà inevitabilmente dal raggiungimento di questi due obiettivi, il primo senza alternativa, il secondo, un sogno che sull’onda dell’entusiasmo potrebbe portare al rinnovo contrattuale per un’altra stagione, fisico e motivazioni permettendo. Le intenzioni sono buone ma ora c’è il Crotone, un passo alla volta.