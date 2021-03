Intervenuto nel corso della conferenza stampa indetta a Sanremo, Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare della polemica scatenata con Lebron James

«Il razzismo e la politica sono due cose diverse. Noi atleti uniamo il mondo, la politica divide il mondo. Tutti sono benvenuti, non c’entra niente da dove arrivi, noi facciamo quello che facciamo per riunire, le altre cose non le facciamo perché non siamo bravi, se no facevo politica. Questo è il mio messaggio. Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare i politici»