Ibra, quando starà bene potrà tornare in nazionale: c’è sempre posto per lui che ha dovuto mollare l’Europeo a causa dell’infortunio

Ibra, quando starà bene potrà tornare in nazionale: c’è sempre posto per lui che ha dovuto mollare l’Europeo a causa dell’infortunio. Gazzetta dello sport di questa mattina a pag. 34 fa il punto della situazione anche per quanto riguarda la nazionale svedese.

IL PUNTO- “Ibrahimovic va veloce- si legge- lo sa il Milan e lo sa anche Janne Andersson, il c.t della nazionale svedese che si è già sbilanciato su un suo rientro in nazionale: «Se starà bene, tornerà in squadra per le prossime qualificazioni mondiali». Il fuoriclasse svedese-prosegue il quotidiano- non è il tipo che si dà per vinto e ora tenta l’assalto a Qatar 2022. Intanto ieri mattina si è allenato ancora intensamente a Milanello”.