Ibra non ha intenzione di arrendersi: il Milan a Bergamo col suo spirito

Ibra sta caricando tutti a Milanello: lo svedese anche se indisponibile non ha nessuna intenzione di mollare il colpo

Ibra non vuole assolutamente sentire parlare di stagione finita. Nonostante l’indisponibilità dovuta all’infortunio al ginocchio rimediato contro la Juventus, lo svedese sta catechizzando tutti a Milanello: i rossoneri devono arrivare a Bergamo con lo spirito di Zlatan.

SOGNO CHAMPIONS – Ibrahimovic vuole tornare a giocare in Champions League e vuole farlo con la maglia del Milan. Pensare che si possano affrontare gli ultimi 90 minuti con un spirito remissivo non rientra assolutamente nel vocabolario calcistico dell’ex Barcellona. Rebic e compagni hanno appreso il monito e non hanno nessuna intenzione di deludere il loro condottiero.