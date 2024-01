Ibra pronto a tornare in Italia: subito a Milanello, poi sarà a San Siro per quella gara

Ibra pronto a tornare in Italia dopo le vacanze a Miami: subito a Milanello, poi sarà a San Siro per quella gara

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Zlatan Ibrahimovic, volato a Miami per queste feste. Lo svedese tra non molto tornerà in Italia dal suo Milan.

Sarà presto a Milanello e, dopo aver saltato le sfide contro Sassuolo, Cagliari e verosimilmente Empoli, dovrebbe essere allo stadio in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia.