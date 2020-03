Milan: che errore lasciare Ibra, ora Elliott faccia uno sforzo

Ibra sembra molto vicino a lasciare il club a fine stagione, pochi stimoli

Ibra non ha garanzie e non stima particolarmente Gazidis, dunque l’addio potrebbe essere imminente. Tra qualche settimana ne sapremo di più, ma a oggi non ci sono grandi novità positive a riguardo anzi.

Raiola: l’agente a colloquio insieme al giocatore, presto la scelta

Mino Raiola di certo non si farà problemi a trovare un’altra collocazione a Zlatan. Il Milan a oggi non ha parlato di futuro con lui. Questo non è un bel segnale, nonostante la pausa del campionato.