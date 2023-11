Ibra incontra Cardinale: proposto allo svedese un ruolo trasversale. ULTIME

Ibra incontra Cardinale nel centro di Milano: proposto all’ex attaccante svedese un ruolo trasversale. ULTIME

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fornisce preziosi aggiornamenti sull’esito dell’incontro andato in scena ieri pomeriggio tra Ibrahimovic e Cardinale in un noto hotel del centro milanese.

Nel nuovo faccia a faccia si è discusso di un possibile ruolo trasversale: lo svedese diventerebbe uno dei “soci” del proprietario di RedBird. Il Milan sarebbe la sua principale occupazione, ma i suoi compiti potrebbero estendersi oltre e riguardare anche le altre attività di Cardinale tra sport, media e intrattenimento. A Milanello Zlatan infatti poteva essere utile alla squadra ma ingombrante per Pioli.