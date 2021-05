Ibra, è il momento di dimenticare assenze ed infortuni

Ibra, contro il Benevento tra gli intoccabili che questa sera dovranno dare sfoggio a tutta la propria forza

Ibra, contro il Benevento tra gli intoccabili che questa sera dovranno dare sfoggio a tutta la propria forza. Gazzetta dello sport lo nomina insieme a Theo, Kessie, Bennacer e Calhanoglu: “L’ora dei piolissimi”.

VIETATO SBAGLIARE- Banalmente parlando, possiamo considerare quella di stasera la prima delle 5 finali rossonere, un’occasione d’oro che la squadra rossonera difficilmente fallirà con Ibra in campo. Dall’altra parte un Benevento che farà di tutto per prendere tre punti salvezza, data l’improvvisa crisi maturata dalla vittoria di Torino con la Juventus in poi.