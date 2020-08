Ibra domani sarà in Italia per tampone e firma: Pioli l’aspetta

Ibrahimovic arriverà in Italia domani: tampone e firma sul contratto, da lunedì dovrebbe allenarsi insieme ai compagni a Milanello

Zlatan Ibrahimovic domani sarà in Italia per sottoscrivere il contratto che lo legherà al Milan per la prossima stagione. Il centravanti svedese dovrebbe arrivare dallo scalo privato di Linate per poi effettuare il tampone e apporre la fatidica sigla sull’accordo sottoscritto dal Milan.

A scapito di imprevisti Ibra tornerà ad allenarsi insieme ai compagni da lunedì 31 agosto in quel di Milanello. Come vi abbiamo riportato pochi minuti fa Zlatan nella sua terza “avventura” in rossonero indosserà la maglia numero 9.