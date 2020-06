Ibra a Milano, domani test clinici e poi si parlerà di rinnovo

Ibra a Milano, domani test clinici e poi parlerà di rinnovo con Gazidis e il nuovo progetto presentato dal manager sudafricano

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milano, il centravanti svedese una volta atterrato a Malpensa si è fatto accompagnare nella propria abitazione in City Life dove sarebbe rimasto nelle successive 48 ore in attesa degli esami clinici.

I test per monitorare la situazione relativa all’infortunio infatti dovrebbero essere sostenuti da Zlatan Ibrahimovic nella giornata di domani. Un primo importante appuntamento in vista del ritorno in campo che Ibra vive, come racconta Gazzetta, con grande entusiasmo. Al termine della stagione, come da contratto, Zlatan terminerà il proprio rapporto lavorativo con il Milan, nei prossimi mesi Gazidis e il prossimo allenatore (Rangnick) decideranno il futuro.