I risultati del Milan a San Siro sono migliorati rispetto alla scorsa stagione: ecco i numeri a confronto

Il Milan di Stefano Pioli, con la vittoria contro la Fiorentina, ha collezionato la sua undicesima vittoria stagione a San Siro su 18 partite giocate.

I rossoneri in questa stagione hanno collezionato in totale 37 punti in 18 partite. Invece nella passata stagione i punti conquistati a San Siro furono 30 punti in 19 partite.