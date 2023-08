Hjulmand Milan: Corvino non molla, la cifra richiesta

Tra gli obiettivi di mercato del Milan in caso di partenza di Krunic c’è Hjulmand. Corvino però non molla il suo centrocampista

Tra gli obiettivi di mercato del Milan in caso di partenza di Krunic c’è Hjulmand. Sul centrocampista c’è anche la concorrenza dello Sporting Lisbona. Il giocatore non è stato convocato per l’amichevole del Lecce per motivi legati al mercato.

Corvino resta fermo sulle suee idee. Come scrive il Corriere della Sera niente sconti rispetto alla richiesta di venti milioni di base fissa, più cinque di bonus.