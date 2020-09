Highlights Mlan femminole-Pink Bari: le immagini del match – VIDEO

Highlights Milan femminile-Pink Bari: Vittoria netta del Milan femminile ieri contro il Pink Bari. Con questo successo le ragazze di Maurizio Ganz si trovano in vetta alla classifica a punteggio pieno aspettando le altre gare della terza giornata.

Anche questa volta a fare la differenza è Valentina Giacinti che ha nella Pink Bari la propria vittima preferita. Emozionante l’esultanza del capitano rossonero che dedica le reti siglate al nonno.

La vittoria delle rossonere sul Pink Bari raccontata negli highlights della partita 🎥#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/q99xCCiEnC

