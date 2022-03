Highlights e gol Napoli Milan: le immagini del match – VIDEO

Il Milan ha espugnato il ‘Maradona’ grazie al gol di Giroud. All’indomani della vittoria il club ha pubblicato gli highlights e gol del match

Olivier Giroud nei big match è legge. Dopo il Derby, segna e decide anche il big match del Maradona nel quale il Milan ha piegato 1-0 il Napoli. Una vittoria di importanza straordinaria, un messaggio al campionato: i rossoneri hanno fatto la voce grossa in una battaglia delicata e fondamentale, in uno stadio molto caldo e contro un avversario molto forte, tornando da soli in vetta alla classifica – l’Inter ha ancora una partita da recuperare – dopo 28 giornate. Davvero una grande prestazione da parte della squadra di Pioli, protagonista in generale di una gara importante e soprattutto di un’ottima ripresa.

All’indomani della vittoria il club rossononero ha pubblicato un video social con gli highlights e gol del match