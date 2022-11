Highlights e gol Milan Salisburgo: le immagini del match – VIDEO

Il Milan ha vinto nettamente contro il Salisburgo in Champions League. Decisiva la doppietta di Giroud e i gol di Krunic e Messias.

Il club rossonero sui propri account social ha pubblicato gli highlights e gol del match:

We think you’ll enjoy this one 😉📺 #UCL #ACMSAL #SempreMilan pic.twitter.com/2sPd6jWsld

— AC Milan (@acmilan) November 4, 2022