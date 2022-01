Highlights e gol Milan Primavera Empoli: le immagini del match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Riparte con una vittoria il campionato della Primavera del Milan. Al Vismara, nella prima partita del 2022 dopo un mese e mezzo senza giocare per la sosta ma anche per la pandemia, i giovani rossoneri hanno battuto 3-1 l’Empoli campione in carica grazie alla doppietta di Nasti e al gol di Roback.

Il club rossonero sul proprio sito ha pubblicato i gol e gli highlihts del match.