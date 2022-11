Hideo Kojima e il nuovo progetto che cambierà il mondo dei videogiochi

In una lunga intervista per The Guardian il celebre sviluppatore ha parlato di un nuovo progetto su cui è all’opera che, a suo dire, cambierà in maniera radicale il mondo dei videogame e del cinema.

“Se avrà successo sarà un nuovo medium”, ha affermato l’autore giapponese, pur non lasciandosi andare ad anticipazioni di nessun tipo. E infatti opinionisti, membri delle community online e appassionati di videogiochi si sono affrettati a formulare ipotesi e previsioni di ogni genere. Ma di cosa potrebbe trattarsi?

“Un nuovo medium”

Hanno destato enorme curiosità le parole del game designer Hideo Kojima, il quale ha spiegato ai microfoni di The Guardian di essere al lavoro su un nuovo rivoluzionario progetto in grado di cambiare per sempre il mondo del gaming e dell’intrattenimento digitale. Tutti gli indizi sembrerebbero portare a “Overdose”, il nuovo titolo in fase di produzione da parte della Kojima Productions, più volte elogiato come un prodotto totalmente innovativo e fuori dagli schemi, che consentirà addirittura ai giocatori di interagire anche al di fuori delle sessioni di gioco.



Buona parte degli utenti online ha, invece, ipotizzato che potrebbe trattarsi di un nuovo videogame che sfrutterà grafica CGI e funzionalità cloud. Inoltre, vista la crescente popolarità delle piattaforme di giochi online, non è escluso che il nuovo progetto in questione possa integrare funzionalità tipiche dei casinò dal vivo. Questa tipologia di piattaforme, infatti, offre agli utenti bonus benvenuto senza deposito, complesse funzionalità di live streaming e mezzi di interazione tra i vari giocatori.

Chi è Hideo Kojima?

Anche se ai più il nome non dirà nulla, Hideo Kojima è uno sviluppatore molto noto nel settore videoludico, ideatore della celebre saga “Metal Gear” per Playstation. Parliamo, quindi, di una vera e propria leggenda del game design, i cui progetti sono seguiti con grandissimo interesse dalle varie community di appassionati di videogiochi. Uno degli ultimi lavori realizzati dalla sua casa di produzione, la Kojima Productions, è proprio il videogioco “Death Stranding”, da molti definita come una “follia videoludica”.



Death Stranding, infatti, è un titolo a metà tra i giochi di avventura e gli sparatutto, ambientato in un desolante e cupo scenario post-apocalittico. Le grafiche mozzafiato, le suggestive ambientazioni, la meravigliosa colonna sonora e la collaborazione con il regista Guillermo del Toro fanno di Death Stranding un’opera unica nel suo genere e, per questo, acclamata con grande entusiasmo dal pubblico.

Cosa dobbiamo aspettarci dal folle visionario Kojima?

Chi conosce bene i lavori di Hideo Kojima sa benissimo che non esistono limiti all’immaginazione dello sviluppatore nipponico. Per questo motivo è molto difficile comprendere quale potrebbe essere, nella realtà dei fatti, l’entità del nuovo videogioco su cui sta lavorando. Restiamo insieme a voi con il fiato sospeso, in attesa di conoscere ulteriori informazioni a riguardo, ma siamo piuttosto convinti che le nostre aspettative non verranno affatto deluse.