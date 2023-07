Hernanes avverte il Milan: «Hanno finito la stagione in confusione, ora…». Le sue dichiarazioni su Sky Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Hernanes ha parlato tra le altre cose anche del Milan di Pioli. Le sue dichiarazioni.

HERNANES – «Sono arrivati tanti giocatori nuovi quindi ci vorranno un po’ di mesi per adattarsi alla piazza e al modo di giocare di Pioli. Bisognerà capire anche come si comporteranno, non sarà semplice. Il Milan ha finito la stagione un po’ in confusione, non hanno finito in maniera proprio precisa, bisogna dar loro un po’ di tempo»