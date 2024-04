Hermoso Milan: concorrenza superata, rossoneri pronti a chiudere il colpo

Il calciomercato Milan è pronto a chiudere il colpo Hermoso dall’Atletico Madrid. Battuta la concorrenza di Inter e Juve

Il calciomercato Milan è pronto a chiudere in difesa beffando sia l’Inter che la Juventus entrambe interessate allo stesso giocatore in vista del prossimo sessione estiva. Si tratta di Mario Hermoso che è in scadenza a fine stagione con l’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da El Gol Digital ha avviato contatti stretti già dallo scorso mercato invernale e oggi sta sorpassando tutti per chiudere l’acquisto a zero per la prossima estate.