Hermoso Milan: il difensore ha scelto, CLAMOROSA decisione sul futuro

Arrivano importanti novità sul futuro di Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid, accostato al calciomercato Milan

Come riferito da Matteo Moretto, c’è stata un importante aggiornamento sul futuro di Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid in scadenza di contratto al termine della stagione.

Il ragazzo avrebbe infatti comunicato al club spagnolo di non voler rinnovare il contratto e di andare così via a parametro zero a giugno. Il calciomercato Milan resta vigile. Prossime settimane decisive.